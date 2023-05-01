自Subway今年2月表態有意出售以來，利率就不斷攀升，經濟趨緩的疑慮增加，這意味借貸成本更加昂貴，除了削減企業併購意願，也壓低私募公司進行收購時的開價。消息人士指出，目前Subway的估值介於85至100億美元。