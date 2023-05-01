自Subway今年2月表態有意出售以來，利率就不斷攀升，經濟趨緩的疑慮增加，這意味借貸成本更加昂貴，除了削減企業併購意願，也壓低私募公司進行收購時的開價。消息人士指出，目前Subway的估值介於85至100億美元。
提高收購意願 傳聞Subway買家可獲50億美元融資計畫
路透引述消息人士說法指出，負責潛艇堡業者Subway銷售程序的銀行將提供有意買下Subway的私募公司約50億美元的收購融資計畫，盼克服當前槓桿收購極具挑戰的環境，提高買家意願。
路透引述消息人士說法指出，負責潛艇堡業者Subway銷售程序的銀行將提供有意買下Subway的私募公司約50億美元的收購融資計畫，盼克服當前槓桿收購極具挑戰的環境，提高買家意願。
自Subway今年2月表態有意出售以來，利率就不斷攀升，經濟趨緩的疑慮增加，這意味借貸成本更加昂貴，除了削減企業併購意願，也壓低私募公司進行收購時的開價。消息人士指出，目前Subway的估值介於85至100億美元。
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