現代人生活壓力大，如何紓壓相當重要，一項研究發現，「針織」最能舒緩身心，可降低心跳次數近2成，放鬆身心效果最顯著，其次為釣魚，第三名為撰寫網誌與寫書法，第五則為繪畫。

一篇刊登於countryliving網站的文章表示，網站diys.com針對一群年輕人進行心跳監測，以找出最能紓壓的20種活動。該項研究的受試者為357名20～30歲的年輕人，了解受試者在為期2周、從事20項人們常用來紓壓活動時的心跳情形，以了解哪些活動最能放鬆身心。

該篇文章指出，針織因有助於心理健康，長期被推崇是一個極佳的活動，現在有實際數據指出，它是最能放鬆身心的活動，這要歸功於它能降低平均心跳次數18.75%。

其他也具有紓壓效果的活動則依序為釣魚、使用網誌與寫書法，因能增加人的幸福感而獲好評。此外，繪畫、製作蠟燭、烘培都進入了前20名。

研究團隊指出，加州大學心理學教授Zawadski的一項研究發現，從事可刺激精神活動的活動可以降低壓力。

該項研究指出，20個最能紓壓的活動依序為針織、釣魚、撰寫網誌與寫書法、繪畫、製作蠟燭、插花、攝影、烘培、製陶、烹飪、演奏樂器、打高爾夫球、太極、瑜伽、園藝、DIY、遠足、跑步、騎自行車。