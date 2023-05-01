正在烏茲別克塔什干參加第五屆亞洲青少年田徑錦標賽的中華小將再傳捷報，姜翊安在男子800公尺決賽跑出分55秒46奪金，總計中華隊在這次比賽獲得3金3銀1銅的好成績，中華田協理事長葉政彥宣布頒發每位奪得獎牌的選手與教練獎金，鼓勵選手和教練們能再接再厲為國爭光。

中華隊這次在張耀仁總教練、莊一鴻帶領下參賽，小將們也非常爭氣，首日就由邱邵恩在標槍決賽擲出70公尺53為代表隊奪下第一面金牌，緊接著在男子110公尺跨欄決賽吳育廷跑出13秒53力壓群雄站上頒獎台。男子400公尺決賽林昭丞以47秒95拿下銀牌，熊晨佑以47秒97得到銅牌，單日2金1銀1銅。

次日女子800公尺決賽陳潔安以2分12秒59拿下銀牌，陳潔安表示，站在跑道時 心裡其實沒有緊張到冷靜不下來 所以是好的 試跑的感覺也很不錯 前面第一個400m其實有比預想慢 第一圈的感覺沒那麼好 第二圈後 大家突然都開上去了 我沒有選擇去跟 想穩住跑 後來200m就有再慢慢上去 想拉近跟中國的距離 跑起來後段其實也不錯 但就是因為第一圈的秒數不太理想 偏慢 所以最後成績出來沒有很滿意 沒破最佳 雖然拿第二了 但沒有很開心 不過現階段 告一段落了。

昨日除了姜翊安再添1金，女子2000公尺障礙決賽朱婕瑀以7分16秒54獲得銀牌，截至目前為止中華隊3金3銀1銅，總獎牌榜名列第五。中華民國田徑協會理事長葉政彥、秘書長王景成跨海向奪牌選手們恭喜。葉理事長宣布將於2023台灣國際田徑公開賽頒發獎金，金牌選手每人美金500元、銀牌選手美金300元、銅牌選手美金200元。教練獎金金牌美金300元、銀牌美金200元、銅牌美金100元。期許中華小將再接再厲爭取佳績。