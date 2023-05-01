台灣羽球女單一姐戴資穎甫於亞洲羽球錦標賽摘金，賽後與大陸選手陳雨菲、日本選手山口茜、韓國選手安洗瑩合影，卻只有戴資穎球衣未繡上國旗。國民黨立委謝衣鳯表示，希望駐外單位能夠全力協助戴資穎，為了國家爭取國際能見度，這是我們的責任。

謝衣鳯說，戴資穎在亞錦賽拿到冠軍，是我們國家的驕傲，非常期待看到戴資穎跟其他國家選手在一起的時候，身上能有我們國家的國旗。她提及，前總統馬英九到希臘去演講的時候，沒有辦法參加國際會議，沒有辦法以國家前元首的身分出席，而我們的駐外單位都沒有給予協助。

謝衣鳯表示，如果我們的國人、選手在外國遇到不平等的待遇，我們的駐外單位都沒有辦法協助，而只會拿這樣的議題做選舉的政治操作，相信這都不是民眾希望看見的。她強調，為了國家爭取國際能見度，這是我們共同的責任，希望駐外單位能夠全力協助戴資穎、馬前總統，在外國能拿著我們中華民國國旗、以我們國家的元首身分出現。