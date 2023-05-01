在申報綜合所得稅的時候，標準扣除額單身者是12.4萬，夫妻合併申報是24.8萬。如果是本人、配偶及申報受扶養親屬可將自住用途的房貸的利息支出申報列舉扣除，每一個申報戶以一間房子為限，且這間房子必須沒有出租、供營業或執行業務使用，扣除數額是把當年度實際發生的利息支出減去儲蓄投資特別扣除額後剩下的餘額申報扣除，列舉扣除的數額最多不能超過30萬元，按照綜所稅率5%-40%計算，最多可以省下12萬元的稅金。

對於擁有房屋並且出租的房東來說，個人綜合所得稅其中一個項目是「租賃所得」，房東報稅時的實際租賃所得額=整年度「租金收入」減去 維護房子「必要耗損+費用」。房東如果將合法建築物提供作包租代管社會住宅，或將房子出租給符合租金補貼資格的房客，經主管機關認定為公益出租人，全年租金收入可減除每屋每月免稅額1.5萬元後再減掉必要損耗和費用後的餘額來申報房屋租賃所得。此外，各縣市政府為鼓勵公益出租人而提供房屋稅、地價稅等稅賦優惠。

租金支出應納稅額可以作為綜合所得稅申報的列舉扣除項目之一，納稅人本人、配偶及申報受扶養直系親屬在中華民國境內租屋供自住且非供營業或執行業務使用者，其所支付之租金，每一申報戶每年扣除數額以12萬元為限，租屋族可以確保將所有合法的租金支出納入申報，從而減少應納稅額，達到合法合規節稅的目的。