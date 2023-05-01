內溝里里長王曉芳透露，最初是里民發現濃煙，擔心火災進行通報，警消到場後卻發現內溝溪遭染劑染紅。（圖／王曉芳提供）

台北市內湖的內溝溪生態步道，串聯內溝溪步道、樂康步道、五分埤步道、溪景步道等景點，還有五分埤生態濕地，是附近居民假日踏青的好去處，不過國民黨台北市議員游淑慧今（1）日在臉書秀出一段影片，只見清澈的內溝溪突然變成「血流成河」的狀態，讓網友們全都看傻。

游淑慧今早在臉書貼出一段實地考察的影片，只見原本清澈見底的內溝溪，突然整條變得紅通通一片，不知道到底發生何事，讓網友驚呼「內溝溪被污染了嗎？」「天啊！內溝溪怎麽會一片紅」。

內溝里里長王曉芳表示，昨日有里民在康樂街一處民宅發現濃煙，因擔心火災通報119，她因此隨同前往現場確認情況，不料滅火後卻發現染劑已將內溝溪染得紅通通，因此通報環保局、大地處等單位進行後續處理。

王曉芳透露，紅通通的內溝溪讓里民相當擔心，目前較紅的地方約在康樂街238巷的橋頭處，並逐漸被溪水稀釋，不過好消息是環保局人員上午已到場檢視，暫時確認相關染劑沒有毒性。