苗栗市長邱鎮軍騎乘「媽祖廟造型三輪車」。（李京昇攝）

苗栗市公所今年更強化媽祖三輪車性能，有油、電混合動力。（李京昇攝）

苗栗市公所4年前復刻鐵馬進香活動，今年全程長達345公里的鐵馬進香，將在6月2日熱烈展開，苗栗市公所將率領300名單車騎士，由苗栗天后宮出發，騎乘鐵馬至北港朝天宮進行傳統的進香儀式，隔日再從朝天宮返回天后宮。市公所1日舉行宣傳會邀約單車騎士踴躍報名參加。

鐵馬進香曾在苗栗客庄掀起熱潮，早年苗栗市、頭屋鄉、公館鄉等地區的民間團體或是親朋好友，號召群眾舉辦騎鐵馬到北港朝天宮進香祈福，但早期路途遙遠、道路顛簸，還必須翻山越嶺，300多公里相當不易，但還是吸引民眾參與。

當時掀起熱潮，參加者全身白衣、白褲搭配白鞋跟帽子，並在腳踏車前插令旗、左手掛臂章，但隨著時代變遷、交通逐漸發達而沒落，時隔1甲子，苗栗市長邱鎮軍、苗栗市公所為延續傳統，2018年復刻文化盛事。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、苗栗市長邱鎮軍、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、代表會主席陳仁杰以及苗栗天后宮主委林岳爐，1日一起舉行活動宣傳會，今年預計號召300名單車騎士，要在6月2日重現當年苗栗鐵馬進香盛況。

邱鎮軍說，活動路線總長345公里，行經苗栗、台中、彰化及雲林，預計在6月2日下午5點抵達北港朝天宮進行參香儀式並夜宿朝天宮香客大樓，隔日再依原路線返回苗栗天后宮，希望藉此傳承昔日鐵馬進香精神，復刻一甲子前苗栗青年子弟騎著腳踏車長途跋涉至北港朝天宮進香的虔誠與毅力。

苗栗市公所指出，今年更強化媽祖三輪車性能，除了油、電混合動力，並朝輕量化設計重新打造過媽祖座騎原木屋頂部份，期能再度全程領航，帶領騎士完成極富意義的挑戰。即日起開放線上招募單車勇士，報名費1200元，以苗栗縣民為優先報名，限額100名，報名時間為5月1日下午1點至5月2日晚上23點59分、5月3日中午12：00過後再行開放給全國民眾報名，限額200名，二階段報名皆為額滿則提前截止。

市公所表示，活動報名成功的民眾，可獲得專業的自行車車衣以及精美紀念金幣；而完成兩天的進香活動後，更可獲得精緻完成獎牌以及完成證書，極具紀念價值。有興趣的民眾務必把握報名時間共襄盛舉，一同在這場具承襲傳統意義且結合宗教與運動的進香活動，攜手寫下難以忘懷的燦爛扉頁。