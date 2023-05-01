有動保團體近日發起被稱為「茶茶法案」的《動保法》修法聯署活動，時常關注動保議題的民進黨台北市議員兼立委候選人許淑華表示，會盡自己的力量，將「茶茶法案」送進立法院，希望這次修法能避免虐待動物的悲劇再度發生。

「茶茶事件」發生於2021年，當時新北市一名男子因與女友吵架，為逼迫對方返家，用熱水澆淋兩人共同飼養的貓咪「茶茶」，導致貓咪死亡，該案至今尚未宣判。

許淑華4月30日在臉書發文表示，身為7年前《動保法》修法推動團體的成員之一，她持續關注這次「茶茶法案」的進度，並與推動修法的民間團體做意見交流。許淑華認為，在「茶茶法案」中，賦予動保行政機關即時救援受虐動物權限、提高虐待殺害動物的刑度，與針對虐待傷害動物行為人給予輔導等3點很重要。

許淑華說明，「茶茶法案」重視虐殺動物的事前防制，加強研究虐待動物及暴力犯罪之間關聯性，並調查、研究有虐待動物傾向的人有無家暴的情形。

許淑華指出，許多研究資料顯示，虐待動物與家暴之間有高度關聯性，因此，農委會已開始要求各地收容所，不得讓有家暴前科的人領養動物。她也提到，將責成台北市動保處，將收到的虐待動物案件行為人資料，通報給警政與社會局，要求加強稽查有無家暴情事，並建立動保與婦幼保護兩領域之間的密切聯繫，保護動物與婦幼不受暴力侵害。

許淑華保證，作為長期關注的婦幼與動保議題的民意代表，她將盡自己的力量與民間團體攜手，推動「茶茶法案」在立法院的修正。