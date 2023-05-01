俄烏戰爭持續一年多，一群因烏俄戰爭而流離失所的頂尖芭蕾舞者，組成烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet），日前在台北流行音樂中心演出完畢，舞者們在謝幕後，也高舉烏克蘭國旗和唱國歌，為自由和平發聲。

烏克蘭聯合芭蕾舞團由前荷蘭國家芭蕾舞團長伊果（Igone de Jongh）的號召與奔走下，將一大群芭蕾舞者從烏克蘭接送至荷蘭安頓，並募款設立基金照顧舞者生活，期望透過舞團延續舞者的芭蕾生涯，以荷蘭海牙為基地重拾舞鞋，恢復日常的訓練，並到歐洲、亞洲、澳洲到美國等地巡演。

本次來台巡演的舞團製作人保羅．高德瑞（Paul Godfrey）表示，「烏克蘭聯合芭蕾舞團可能是唯一一個成立目的，是希望盡快解散的舞團。」他期盼戰爭結束，但在這之前，還是以正統經營專業舞團的方式帶領舞者巡演。

烏克蘭聯合芭蕾舞團的首席舞者歐雷克斯．克尼斯克夫（Oleksii Kniazkov）表示，「在烏克蘭家鄉的人每天都還是會面臨到空襲警報，時不時需要進入避難所躲避，作為一位藝術家，最期盼的就是能夠繼續藝術工作，非常感謝有機會到荷蘭維持芭蕾的訓練。」

這次在台演出作品之一是編舞家拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）的最新作品《戰時輓歌》（Wartime Elegy），他使用烏克蘭當代作曲家西爾維斯特洛夫（Valentin Silvestrov）的音樂，加上烏克蘭傳統歌曲，可說是拉特曼斯基寫給烏克蘭人民的一封情書，並祈禱未來的和平。

拉特曼斯基與舞團有著密切的合作關係，這部作品在美國西北芭蕾舞團首演後，今年由烏克蘭聯合芭蕾舞團演出，台灣行是亞洲首場演出。

拉特曼斯基於2004至2008年擔任莫斯科波修瓦劇院藝術總監。2022年2月當俄國軍隊開入烏克蘭邊境時，他正在波修瓦排練新舞，隨即發表反戰宣言，離開俄國，也停止了同年4月與馬林斯基劇院合作的另一項計畫。拉特曼斯基曾在受訪時表示，這場戰爭對他而言非常痛苦，他雖然不認為自己在藝術上有任何政治性，但是現在的局勢卻將政治與藝術綁在一起，是他過去從未經歷過的事。