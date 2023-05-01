交通部公路總局5月1日上午在局長陳文瑞帶隊下，拜會基隆市政府，並針對基隆市的國道客運、電動公車等相關問題，包括9026路線的分流、1573路線更換營運業者的無縫接軌等，提供政策面的相關協助。

交通部公路總局局長陳文瑞5月1日上午率隊前往基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑，雙方針對國道客運9026路線改善方案、1573路線（基隆車站-捷運劍南路站）和電動公車汰換案交換意見。

基隆市政府4月11日曾召開記者會，提出國道客運9026路線分流為A線和B線，陳文瑞表示，公路總局和交通部已同意基隆市府提出的A線和B線改善方案，為了市民的便利，會在一周內開始試辦。

另外，公路總局也於4月7日審議委員會中，通過開放第2家業者參與經營9026路線。公總預計6月初會有業者投標，經審議委員會審議通過後，最快6月下旬開始籌設，規定籌設期為6個月，最快可在年底上路。

但基市府擔心這個流程拉得太長，可能影響民眾的通勤權益，公總承諾，將會與現行支援9026路線的業者溝通，儘快以試辦的方式上路經營，若第2家業者的駕駛員和車輛足夠且符合規定，也會盡快讓業者上路。

另外，由於國道客運1573路線原營運業者首都及大都會客運將於6月起結束代駛，但新業者仍在籌備期，基隆市府也敦請公路總局協助，一方面要求業者能夠無縫接軌，另一方面也要確保通勤尖峰時間的班次密度。陳文瑞也當場允諾將加強督導。

另外，基隆市交通處長王圳宏也提出，為配合中央2030年要達到市區客運電動化目標，基隆市公車處需汰換現有的157輛大客車。但由於電動公車的車價較高，且中央補助款也減少，再加上基隆市公車處並非民營業者，希望公總能夠協助以專案方式提供補助。

陳文瑞表示，除370萬元購車補助外，還有環保署的營運補助，行政院、公路總局等單位尚有其他計畫經費，會協助基隆市府申請。