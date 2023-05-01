艾薇在《聲生不息．寶島季》，演唱〈後來的我們〉。（《聲生不息．寶島季》提供）

艾薇在《聲生不息．寶島季》，演唱〈後來的我們〉。（《聲生不息．寶島季》提供）

艾薇在《聲生不息．寶島季》，演唱〈後來的我們〉。（《聲生不息．寶島季》提供）

今年可說是艾薇的圓夢年，不但推出第二張專輯《獨角獸》、成功舉辦個人專場，更如願和偶像華晨宇（花花）合作，而且還是兩次！在最新一期的《聲生不息．寶島季》，華晨宇攜手艾薇合作〈後來的我們〉，兩人合唱的版本，前半段的傾訴細語再到後半段的情感宣洩，無論是編曲還是演唱都恰到好處，更多了對往昔的追憶和不捨，被形容為「靈魂深處的合唱」。

起初選定歌曲，兩個人在現場討論了３個多小時，重新編曲後，花花還提醒艾薇說：「這次和音比較複雜，要加油喔！」兩人隔空討論非常多次，一直到演出當天都還在調整細節，艾薇表示，「花花老師身體不適，還是一直在研究怎麼能更好，真的很敬業，非常敬佩他！」

而花花也發文透露跟艾薇這次合作其實有點小遺憾，「因為我生病的原因，不得不臨時降半key，沒有把一開始為你設計的最好音色發揮到極致，而且我也沒能在我最好的狀態下完成合作，希望以後還有機會能再合作！」

兩人演出掀起網路話題讚爆雖然最後艾薇未能晉級，但她心滿意足的表示，「能有機會參加《聲生不息．寶島季》真的超滿足，這幾次來長沙，最開心的是認識了很多前輩和朋友們，在大家身上學到很多東西，謝謝所有幕前幕後大家的照顧，像那姐很照顧我，而且給予我很多很多的肯定跟鼓勵，謝謝我們的那姐隊長！還跟我最敬佩的花花老師合作了兩次，真的很開心、很感動！沒有遺憾，反而是很多很多的感謝跟感恩，我會繼續努力加油，大家下次見！」