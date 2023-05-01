新竹縣年度盛事「2023年吳濁流文學獎」徵文活動開跑！徵文類別共有現代詩、兒童文學、散文、短篇小說及客語詩五大類，總獎金高達120萬元，即日起開放收件至7月20日止，歡迎愛好文學創作的民眾，踴躍投件參加。

縣長楊文科表示，自2001年起以新竹縣台灣文學巨擘吳濁流先生之名設「新竹縣吳濁流文藝獎」，2020年正式與財團法人吳濁流文學獎基金會舉辦的「吳濁流文學獎」合併，定名為「吳濁流文學獎」，期鼓勵全民創作，提昇地方文藝氣息。

文化局長李安妤表示，這4年來的獎金都由新竹縣文化基金會挹注，總獎金已增加到120萬元，持續鼓勵文學創作，並以「關心台灣」為主題，推廣與傳承吳濁流先生對文學與台灣這塊土地的熱愛，並傳承吳濁流先生的精神。

2023年徵文類別共有現代詩、兒童文學、散文、短篇小說及客語詩五大類，每大類將分別選出首獎、貳獎、參獎各1名及3名佳作。

現代詩以一首詩為限，30至50行，首獎8萬元獎金。兒童文學限童話創作，字數2000到4000字，首獎獎金8萬元。散文字數2000到4000字，首獎14萬元獎金。短篇小說字數4000到6000字，首獎獎金14萬元。客語詩以一首詩為限，註明腔調，行數上限50行，首獎獎金9萬元。

獲獎者除致贈獎金及獎牌外，得獎作品將由縣府文化局彙整出版吳濁流文學獎得獎作品集，出版後致贈得獎者每人10冊，歡迎文學愛好者踴躍投稿，可至縣府文化局網站下載簡章及送件表，連同作品以掛號寄至縣府文化局。