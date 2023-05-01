南投林管處表示，今年預計新植造林37.53公頃，栽植逾8.5萬株原生種樹苗，已獲4家企業認養，尚有17.01公頃待認養。（讀者提供／張妍溱南投傳真）

政府目前開放認養造林，認捐還可以節稅；南投林管處表示，今年預計新植造林37.53公頃，栽植逾8.5萬株原生種樹苗，已獲4家企業認養，尚有17.01公頃待認養；近年開放由企業認養造林，提供捐款造林、合作造林2種模式越來越多民眾、企業認同植樹造林的重要性，詢問並盼投入參與或捐助植樹工作。

林務局南投林區管理處表示，早期造林工作多由政府單位以公務預算辦理，近幾年環保意識深入人心，愈來愈多人投入參與、捐助植樹工作，其中捐款造林係指企業選擇定額（金額）或定量（面積）捐款方式，由林管處負責發包、執行造林工作，為期3年，期滿可視需要再續約，讓造林撫育工作持續。

另採用捐款模式的企業可以節稅、提升企業形象，屬公益捐贈性質，未來將不核發ESG憑證，無法取得碳匯轉換權；而合作造林係指林管處提供需造林土地，由企業提出計畫書申請認養，為期計20年。

造林計畫書通過審核的企業，可自行接洽或選擇由林管處推薦之造林廠商或在地的社區團體或部落合作完成造林工作，林管處則扮演監督、輔導之角色，每年依企業提出之造林成果，辦理查核確認後，提報林務局核發ESG憑證。

南投林區管理處今年預計辦理37.53公頃新植造林工作，將栽植85548株原生樹種樹苗，未來成林後約可固碳102萬公斤，目前已接受4家企業團體的捐款，認養20.52公頃造林，剩餘17.01公頃中，除提供2筆共10.4公頃於ESG專案平台提供企業合作造林外，尚有9筆面積共6.61公頃之造林預定地開放企業團體捐款認養。

南投林區管理處長李政賢說，南投林區位於高山百岳較多、地質脆弱的中台灣，跨越南台中、南投縣、彰化縣和雲林縣，極易受到地震、颱風及強降雨的影響，造成崩塌、土石流等危及人民生命財產的天然災害，守護家園，人人有責，歡迎企業團體踴躍加入認養行列，投資地球，紮根台灣土地，讓友善環境與生態永續的信念落實到生活中，共同編織美好的國土生態綠網。

氣候變遷劇烈、天然災害頻繁的年代，全世界潮流都聚焦在永續經營與發展，不管投資或保育，都是以永續為目標，評估一家企業永續發展的指標就是企業社會責任，而代表著環境保護、社會責任、和公司治理的ESG則是實踐CSR原則，也是今年正夯議題。