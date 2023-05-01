男星歐陽龍與女星傅娟育有3個女兒，分別是歐陽妮妮、歐陽娜娜及歐陽娣娣，3人也都在演藝圈發展。而時常在社群平台分享生活點滴的歐陽妮妮，近日難得和妹妹們出遊，並大方曬出難得的姐妹合照，目前已累積2.7萬人按讚，可見姐妹合體的高人氣。

歐陽妮妮昨（30）日在IG限時動態上傳多張照片，除了曬出自拍美照，「今天家族旅遊的我，終於化妝了」，她也大方分享當日行程，與爸媽、親友一起舉杯，搭配桌上美食的畫面，看起來非常歡樂，家人感情和樂的景象令人羨慕。

而她最後貼出與妹妹們的合照，為當日的旅程畫下句點，「難得的一起出遊，難得的三姐妹合照」，只見3人坐在高爾夫球車上，露出甜美笑容，看起來感情相當好，不到24小時，就吸引2.7萬粉絲按讚，歐陽娜娜還在留言區附上表情符號並寫下：「Love You。」

事實上，歐陽妮妮經常分享與家人的合照，今年3月生日時，一家5口一起慶生的合照也被她貼在IG上，立刻吸引3.1萬人按讚，就連藝人好友也前來祝賀，可見他們在演藝圈的好人緣及高人氣。