財神信仰在華人社會中歷史悠久，也是民間最常敬奉的神祇，今年國曆5月4日（農曆3月15日）為「武財神」趙公明聖誕，居五路財神之首，為天官中路元帥。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專發文指出，3星座在財神加持下，財運旺到爆，尤其是金牛座偏財運極佳，有機會透過投資獲利。

▍金牛座：偏財十足，獲利不少

隨著太陽入金牛座的第一宮，以及金星入金牛座的第二宮，有機會透過投資股票或刮刮樂而獲利不少，儲蓄方面也能穩定增加，不妨以穩定的腳步來賺取錢財。

▍牡羊座：積極行動，財務增加

隨著木星入牡羊座的第一宮，以及太陽入牡羊座的第二宮，會更加清楚自己的價值觀和理念，並為此付諸行動，從而獲得更多收入，或者發現一些新的財務機會。

▍雙魚座：謹慎支出，廣增收入

隨著木星入雙魚座的第二宮，以及金星入雙魚座的第四宮，建議謹慎考慮每一筆支出，並做出明智的財務決策和完善的財務管理，藉此廣增收入。