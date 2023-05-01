母親節送鞋不怕忌諱，據外部統計，實用的服飾鞋類同樣擠進媽媽最愛禮物前10名，加上春夏鞋款繽紛出籠，適合在換季時節更新行頭，讓買氣持續飆升。就有電商發現，除了媽祖遶境影響，母親節大檔加上天氣穩定加溫戶外出遊潮，運動鞋款業績月成長已超過9成，不少運動品牌趁勢強打新品並推優惠。

母親節限定款FILA RAY，2480元。（FILA提供）

FILA今年母親節推台灣限定發行紀念版的FILA RAY，透過甜美外型、簡約流線設計，搭配鞋側與鞋舌雙色LOGO刺繡抓住目光，以清涼薄荷綠與櫻花粉色調帶出清新氣息，增高鞋底完美拉長身型比例，峮峮為該牌站台自爆早已入手兩雙準備獻給媽媽。5月17日前買母親節紀念鞋款，可獲峮峮限量明信片，品牌也將以FILA RAY銷售額5.20％等值商品捐助勵馨基金會。

PUMA Style Rider奶蓋橘，3280元。（PUMA提供）

PUMA Style Rider憑藉時髦簡約風格加上輕鬆打造逆天長腿，成為該牌近來火爆鞋款，今年初夏，品牌以象徵甜蜜的奶蓋和初戀的香橙打造全新配色，以紅極80年代的PUMA Rider經典鞋型重塑，將機能舒適性與復古時尚揉合，以異材質拼接營造復古輪廓，鞋底訴求減震抗磨，讓步伐更流暢輕盈，現購買指定PUMA Style Rider PlayOn花樣韓系美鞋，還可獲品牌與麻古茶坊聯名飲品兌換券與帆布杯袋。

New Balance NB 1906獨家販售的BB550VNB中性款，3680元。（New Balance提供）

New Balance則將在NB 1906潮流形象店釋出獨家販售的SDS夏日新品系列，鞋款設計上多運用大地色系，揉入輕柔的灰與綠調，營造和諧視覺效果，優雅中帶點浪漫，且中性設計讓全家人都好駕馭。

PONY STREET系列，2980元。（PONY提供）

PONY STREET系列本季共推白藍、白橘及黑白橘三款配色，外型點綴電繡經典V勾LOGO，結合鞋子內裡的撞色搭配，在細節各處都有小巧思，同時兼顧輕量特性，輕鬆成為最潮媽咪外，也不怕腳步感到負擔疲累。