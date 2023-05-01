今（1）日是勞動節，總統蔡英文也在臉書發文宣揚政績，並指出近3年很多勞工朋友面臨非常艱困的環境，再加上疫後嚴峻的國際經濟情勢，需要政府更溫暖、貼心的照顧，她還不忘強調自己會「帶給大家更溫暖的照顧」。然而這篇文章的留言區，卻有不少民眾怒批，蔡英文只會欺騙勞工，現在不但物價持續上漲，且她2016年上任前，答應不會砍勞工7天國定假日的承諾也還沒兌現。

蔡英文表示，民進黨政府已經連續4年撥補挹注勞保基金，從2020年起，總共撥補了1470億元，行政院也已經承諾，明年會繼續撥補1000億元，她並意有所指地說，「過去的政府，沒有撥補挹注勞保基金，而我們做出這些努力，就是希望勞保能穩健運作下去。」

蔡英文還提到，自她2016年上任以來，政府持續透過調漲基本工資、減稅，以及推動各項福利政策，減輕民眾的負擔。蔡聲稱，自己會持續努力，帶給大家更溫暖的照顧，再次謝謝所有勞工朋友的付出，讓台灣不斷向前邁進。

然而對於蔡英文這篇臉書文，大部分的網友都相當生氣，紛紛留言表達不滿，「永遠抓不到重點，老百姓要的很簡單，妳却給的很無感，是真的無能不了解，還是另有考量」、「我就問你，物價漲了多少」、「便當從60元漲到100元，光吃一個月多就多3000多塊，還不包房租跟其它各種開銷，人民生活根本沒進步」、「基本薪漲，帶動物價房租漲，有屁用」、「叫勞工跟老闆講薪資，請加油喔」、「過去四年你過得好嗎」、「一例一休，官商勾結，還勞工七天假來」、「欺騙勞工第一名」。

不過也有人力挺蔡英文，「感謝政府照顧勞工，謝謝總統」、「謝謝小英總統，感謝有妳的帶領」、「大家都辛苦了」、「你們啊，要自立自強啊，去跟你老闆說啊」、「強大的國家有賴強大的領導者，感謝總統與各位戮力為國的官員們，辛苦了」。