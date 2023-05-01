市議員陳麗娜接獲吹哨者爆料，中油大林廠員工在操作工場飲酒，甚至工會幹部還把高粱酒帶進工場聚眾飲酒。（市議員陳麗娜提供／袁庭堯高雄傳真）

中油大林第三重油工廠（RDS3）去年爆炸震驚高雄，今年3月底廠方公布事故調查結果、直指原因為「設備意外」。市議員陳麗娜接獲吹哨者爆料，痛批中油內部存在嚴重人事管理問題，不只員工在操作工廠飲酒，甚至工會幹部還把高粱酒帶進工廠聚眾飲酒。陳麗娜認為市府勞檢不能只檢查硬體設備，人員操作管理更是重點。

3月30日中油在大林蒲舉行調查結果說明會，強調肇事原因是「空氣冷卻器集管箱破裂」但本報接獲知情人士爆料，指當天值班工程師忽視異常監控訊號才釀禍，但中油否認，強調事故前儀器訊號皆無異常，查核建壓查漏資訊，無人為釀禍情事產生。

陳麗娜今天在社政質詢時拿出幾張爆料者提供的照片，直指中油大林第三重油工廠（RDS3）長期存在人員管理不善問題。有員工上班時飲酒作樂，更有工會幹部把高粱酒帶進工廠放在置物櫃，有人看不下去公然聚眾飲酒的行為，揭發此事。

勞工局長周登春強調，建築工地、工廠不可以喝酒，高風險製程的工廠更不應該，工作場所出現不應該出現的東西，就是內部管理有很大的問題。勞動檢查有2個重點，一個是找出不安全的機械設備，另外一個就是不安全行為。以後除了機械設備，勞工局會針對內部管理的部分加強檢查，尤其國營單位會更著力。

陳麗娜痛批，酒醉操作比酒醉駕駛更危險，勞工局以往只是著重機械設備檢查，但對機械設備又不夠專業，許多硬體問題無法查到。如果連人為因素也查不到，那勞檢到底有何作用？難道只能重複上演發生工安意外、市長震怒、勒令停工、勞檢罰罰、款罰之後就算了的戲碼？

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