美國演員薇洛西爾德斯（Willow Shields）飾演《飢餓遊戲》主角妹妹小櫻(Primrose Everdeen)而爆紅，深受許多影迷喜愛。豈料，她近日無預警曬出一張全裸側身自拍的照片，透露自己遭到駭客威脅散布私密照，對此她第一時間已經進行報案，並表示：「我不會忍受任何羞辱！這是我的身體！由我來選擇將它展示給誰看！」

薇洛西爾德斯於4月30日在社群平台上傳一張全裸並對著鏡子側身的自拍，她解釋有駭客拿此張照片來威脅她，「他們威脅說要將我很多私密照傳給我朋友和家人，且還會散佈到網路上」，對此她已經報警處理，並堅定表示：「我不會讓別人有權力控制我的身體。」

她也進一步表示，每天有很多人受到散佈裸露影片與照片的威脅，對於駭客和罪犯以此攻擊受害者最脆弱的一塊，心裡感到相當遺憾並強調：「我不會忍受任何蕩婦羞辱，這是我的身體！由我來選擇將它展示給誰看！」

勇敢的舉動引來將近9萬名網友按讚，紛紛表示：「大聲說出來就是控制局面的方式！」、「很抱歉這件事發生在你身上。我很驕傲你擁有自己的權力」、「我們和你站在一起，我很抱歉這件事發生在你身上。」、「他們真丟人，但你不丟臉！保持這種心態，您應該受到尊重並擁有隱私」、「喜歡你拿回權力的方式，但同時討厭你不得不這樣做，愛你女王」、「我很抱歉你受傷了。你的方法很優雅。」、「如果 FBI 真的選擇對您的案件採取任何行動，請及時通知我們」