《超級瑪利歐兄弟電影版》全球票房破10億，成今年迄今最佳。（環球電影提供）

《超級瑪利歐兄弟電影版》本月上映，首五天就賺進2.04億美元票房，成為2023年最賺錢的首週票房冠軍，直接晉升今年截至目前為止，國內外票房最高的電影，也是電玩改編電影裡票房最好的。這幾年好萊塢不是沒有考慮過執行「瑪利歐」系列的項目，但1993年的真人版電影一推出被觀眾罵翻，堪稱「災難性」，此次票房奪得佳績，觀眾有望繼續看到更多的瑪利歐兄弟。

新冠肺炎進入後疫情時代，《超級瑪利歐兄弟電影版》也成為疫情以來第五部進入「10億俱樂部」的電影，其他分別是《蜘蛛人：無家日》、《捍衛戰士：獨行俠》以及《侏儸紀世界：統霸天下》、《阿凡達：水之道》。另外，使所有「超級瑪利歐」粉絲振奮的還有另一個消息，《超級瑪利歐兄弟電影版》即將推出日文配音版，找來在日本人氣超高的「MAMO」宮野真守擔任瑪利歐的配音員，消息甫出讓許多網友喊：「二刷的時候到了！」

《超級瑪利歐兄弟電影版》英文配音版由「星爵」克里斯普萊特、以及查理戴擔綱瑪利歐兄弟的配音員，碧姬公主則由安雅喬伊泰勒、魔王庫巴則由傑克布萊克擔任聲演，目前票房仍居高不下，有望繼續打破歷史紀錄。