葉男擦撞後整輛車翻覆。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

男子自撞翻車「四輪朝天」，一路歪斜衝撞街邊車畫面曝。

苗栗縣56歲葉姓男子1日清晨4點多，開車行經苗栗市玉清路，結果自撞路邊車輛後翻覆，葉男自行脫困僅受輕傷，警方初步調查，才知葉男酒駕，警方也公共危險罪嫌將他移送法辦。

北苗派出所今天早上4時許，獲報苗栗市玉清路有車輛翻覆事故，員警抵達現場發現葉姓駕駛已經自行脫困，即通知救護人員到場檢視傷勢，所幸僅輕微擦傷。

根據路口監視器畫面，葉男車速不快，但行經事發路段就開始偏移，結果一路歪斜擦撞停放路旁車輛，導致他翻車整輛車四輪朝天，原以為是葉男操作不慎，導致自撞路旁車輛後翻覆，結果經警方實施酒測後，發現葉男是酒駕造成事故。

苗栗警察分局呼籲，酒後駕車嚴重影響行車安全，飲酒後勿心存僥倖貪圖一時方便而酒駕上路，以免害己害人；另將持續轄內易飲酒場所周遭加強取締酒後駕車等重大違規行為，以預防交通事故發生，確保用路人安全。

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