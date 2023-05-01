靜香說自從餐廳副業結束，就開始吃老本。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（2日）晚10點播出「小男人這次不忍了! 人夫團大戰母老虎」，結婚7年多的林道遠指控老婆靜香對零用錢控管太過嚴格，他甚至一度沒錢到去捐血換便利商店的點數券，「我的零用錢1個月不到2千塊，還要實報實銷，如果收據跟數目對不起來，我就要去買發票，有一次我沒錢到聽到捐血送300塊點數券，我真的就跑去捐。」

在場人夫團都替林道遠說話，認為一個月2千塊真的太少，靜香則解釋：「他開燒烤店的時候有賺錢，我1個月給他1萬塊零用錢，但他從來沒有存過錢，後來燒烤店收掉後，我們都在花老本。」

靜香還透露當時林道遠兼差當外送員，但收入還是無法補足家庭開銷：「他跑外送1個月才賺2、3萬，結果有一次車禍為了賠對方，錢又沒了，所以我才覺得這樣還要再給你1萬塊零用錢，壓力非常大。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。