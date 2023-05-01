今天是勞動節，適用勞基法的勞工可放假1天，東吳大學今天也全校放假1天。東吳大學校長潘維大表示，是為避免一校兩制造成的困擾。

律師呂秋遠今天在臉書發文指出，每個星期一早上8點到東吳大學教書，是他15年來的習慣，但今天早上卻發現路上少車少人；到了東吳大學後覺得不太對勁，整個校園除了警衛，好像只有他一個人，詢問警衛後才知道今天學校勞動節放假。

東吳大學校長潘維大接受中央社記者訪問時表示，往年勞動節師生都照常上課，但學校工友依法放假，有時候導致教室門都沒辦法開，老師要自己處理，「學校不能一校兩制」，因此民國110年開始，勞動節全校都放假1天。

另外，依據東吳大學行事曆，教師節也是全校放假1天。潘維大提到，學校為紀念教師節，因此放假1天，學校的勞工也會一起放假，避免一半人上班、一半人放假的情況，但學校雖安排勞動節、教師節等放假，也會配合調整上課時間，授課時數皆符合教育部規定。（編輯：李亨山）1120501