民眾黨高市黨部新主委莊貽量1日正式上任，先前他曾2次代表民眾黨參選地方公職，且一直在民眾黨高雄市黨部擔任要職，莊貽量表示，今年適逢總統跟區域立委大選，自己會將以往參選經驗用來協助黨內推出的參選人，並推動黨內地方發展。

莊貽量指出，接任主委一職，深知自己肩負著為黨做出更多貢獻的責任，並將以勤勞、誠懇的態度，積極推動黨務工作。今年適逢大選，是相當重要的年度，自己會將以往參選經驗用來協助黨內推出的參選人，同時努力兼顧黨務的發展推動，為民眾黨做好前線作戰的工作。

莊貽量強調，未來他將深入接觸基層，了解高雄市民的需求和意見，以他多年的社會工作經驗，結合民眾黨的政策與市民的實際需求，為高雄市民服務。只有透過與人民的互動與溝通，政府才能真正體察到人民的需求，並且加以落實，而政黨就是政府跟人民之間最好的橋樑。

莊貽量表示，他將建立1個更加積極、開放、包容的民眾黨高雄市黨部，未來也會在黨內主張更加開放的政策討論和意見交流，讓每位黨員都能夠發表意見、參與決策，進一步鞏固民眾黨的內部凝聚力。民眾黨將會繼續推動社會公義和公平的理念，關注弱勢族群和社會議題，為台灣社會帶來更好的改變。