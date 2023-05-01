主計總處今年下修首季的經濟成長率概估值為年減3.02％，創14年新低，引起立委關心。經濟部長王美花表示，第2季還看不到快速反彈的信號，表現不太理想。

立委陳亭妃問及出口重摔的原因。王美花表示，出口重摔因為俄烏戰爭持續，國際高通膨還存在，升息也會壓縮消費需求，消費需求不足時，台灣主要以出口為導向，國際景氣、消費還回不來時，就會對台灣景氣造成影響。

俄烏戰爭讓全球高通膨無法舒緩，各國通膨下降還不是很理想，變成長期存在的問題，因為需求不足庫存就會比較高，經濟部也積極與產業聯繫，庫存慢慢降低，上半年比較辛苦。

陳亭妃問後續，第2季、第3季甚至第4季的表現，第2季還會回來嗎？還是要重修預估？

王美花回應，第2季還看不到快速反彈，表現也不會太理想。經濟部與廠商年初預估，上半年沒有很明顯信號，特別中國大陸解封後，復甦遠不如理想也會影響到全球。

景氣變化，大廠覺得全球景氣循環本來就有上下；後端的中下游、中小企業衝擊較大，所以《疫後條例》中經濟部要積極針對中小企業相關改善補助、升級大力來推。

立委陳明文則問，第1季的經濟表現外冷內溫，外銷跌了19％，現在保「2」恐怕有困難，甚至連「1」都保不住，有無經濟策略。

王美花表示，有兩種方式，首先經濟部出口產業、廠商保持連繫，台灣廠商在全球占很重要的一席之地，不過消費力道還沒有成長時，景氣上下循環大家心裡有數；中小企業是經濟部可以著力的地方，所以《疫後條例》中加大力度強化投資、升級轉型。