太離奇！ 高雄男被鄰居發現躺1樓花圃 警消：已明顯死亡 14:262023/05/01 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市苓雅區林泉街某華廈1日中午發生離奇命案，家住2樓的彭姓男子被鄰居發現陳屍在1樓花圃身亡。（高市苓雅分局提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市苓雅區林泉街某華廈1日中午發生離奇命案，家住2樓的彭姓男子被鄰居發現陳屍在1樓花圃，一開始鄰居以為該男酒醉或身體不適，緊急撥打119報案求助。救護人員到場，確認男子已明顯死亡。 警消人員趕抵現場時，彭男已無生命跡象，經鑑識人員現場勘查，現場花盆有翻倒及樹木有折損情形，是否墜樓或其他因素仍待後續勘察採證。警方已通知死者家屬，全案後續依規定報請檢察官相驗。 ★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。 #陳屍 #鄰居 #高雄 #警消 #墜樓 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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