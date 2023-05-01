高雄市苓雅區林泉街某華廈1日中午發生離奇命案，家住2樓的彭姓男子被鄰居發現陳屍在1樓花圃，一開始鄰居以為該男酒醉或身體不適，緊急撥打119報案求助。救護人員到場，確認男子已明顯死亡。

警消人員趕抵現場時，彭男已無生命跡象，經鑑識人員現場勘查，現場花盆有翻倒及樹木有折損情形，是否墜樓或其他因素仍待後續勘察採證。警方已通知死者家屬，全案後續依規定報請檢察官相驗。

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