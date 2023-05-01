今日是五一勞動節，民進黨立委高嘉瑜1日指出，勞保基金再過6年就會破產，政府撥補治標不治本，而行政院長陳建仁與勞動部長許銘春都曾承諾政府會負起勞保的「最終給付責任」，但面對越滾越大的勞保財務黑洞，若再不改革，未來政府真的付得起嗎？她呼籲政府應盡快提出勞保改革具體時程，長痛不如短痛。

高嘉瑜指出，勞保財務依法需每3年精算一次，據2018年的精算報告，勞保基金原定於2026年會出現累積餘額負值，意即勞保破產，為此行政院2020年起，規畫逐年撥補200億、220億、300億及450億至勞保基金，在2021年的精算報告中，順利將破產年限延後至2028年，故明年將延續撥補政策，且金額更一舉提高至1000億。

「然而，政府撥補又能讓勞保基金續命多久呢？」高嘉瑜直指，勞保基金自2017年來，已連續6年出現保費收入少於支出給付的失衡情形，縱然勞保破產年限已延至2028年，但屆時財務缺口將高達1267億元，另據估算，現年20歲的大學生2067年退休時勞保累計虧損將達60兆元，而我國一年的總預算，卻只有區區2兆餘元。

高嘉瑜指出，破產年限將至，勞保年改不能再拖，行政院長陳建仁與勞動部長許銘春都曾承諾過政府會負起勞保的「最終給付責任」，但她不禁質疑，面對如此財務黑洞，若再不改革， 政府真的付得起嗎？

她指出，勞保是強制納保的社會保險，但財務狀況卻讓年輕人們感到擔憂，從破產年限、潛藏債務到超低的提存率，都讓年輕人覺得很可能會領不到，勞保要怎麼調整？給付費率是否會下修？改革要如何兼顧世代正義？這些問題都有賴勞動部推出具體改革方案後才能釐清。

最後，她再次呼籲政府盡快提出勞保改革的具體時程，並與社會各界充分進行意見討論；「長痛不如短痛」，否則再拖下去，後續欲彌補虧損的代價將會是倍數增長的。