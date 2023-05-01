今天是五一勞動節，國民黨團召開記者會，指出蔡英文總統執政7年，當初提出的四大勞工政見無一兌現，蔡英文口中「心中最軟的一塊」的勞工，只是「最好騙的一塊」、選舉時的籌碼。國民黨立委賴士葆痛斥，蔡英文好話說盡，官員和民進黨立委卻壞事做盡，難道這才是蔡政府真正的寫照？

國民黨立院黨團副書記長吳怡玎表示，蔡政府執政已經7年，其實可以將很多攸關勞工權益的法案法制化，包括《最低工資法》在內，只要將《最低工資法》入法，勞工就能獲得最好的保障，依據GDP成長、物價波動幅度，為勞工調整基本薪資，但蔡政府不願做。其次在勞保年金改革部分，蔡政府完全沒有長遠規劃，每次以預算編列方式撥補勞保基金，難道勞工還得看總統、行政院長的臉色、心情，以發紅包方式撥補勞保虧損嗎？還是勞工只是民進黨的選舉籌碼？

吳怡玎說，現在年輕勞工錢少、事多、沒有家，近三年實質性經常薪資都呈現負成長，貧富差距越拉越大，半數勞工年薪低於50.6萬元，超過68％勞工領不到平均薪資。2022年本國勞工經常性實質薪資為46838元，但青年人的薪資只有34019元，付完房租、生活基本開銷後，根本存不到錢，又如何能買房？而不到50萬餘的年薪，得20年不吃不喝才能存到1千萬元。

吳怡玎呼籲蔡政府，請嚴肅看待並支持國民黨團送到立院的三大勞工法案，《證券交易法》第14條，限制上市櫃公司董監事酬勞；《中小企業發展條例》第36條之2，鼓勵中小企業為員工加薪；《公司法》第235條之1，分派員工酬勞，給於當年度企業盈餘一定比例，不得低於同業。

賴士葆表示，今天相信全台勞工快樂不起來，不快樂的因素有二，一是勞動條件的工時過長，二是薪資所得過低。而蔡政府提出的勞工政見包括改善青年低薪、最低工資法立法、基本工資三萬元、勞保年金改革，卻全部跳票。他說，這四項政見與勞工息息相關，面對物價不斷上漲，蔡政府不斷宣稱調整多次基本薪資，但勞工幾乎無感。

賴士葆指出，歐盟衡量國家、社會是否有照顧勞工，會從企業盈餘到底會有多少比例分給勞工來看，台灣不到50％，歐盟為55％。國民黨團一個多月前提出《證券交易法》第14條修正案，上市櫃公司有盈餘，要撥出一定比例分給勞工加薪，幅度由政府制定，結果金管會和民進黨立院黨團卻不給過。而國民黨團提出《中小企業發展條例》第36條之2修正案，鼓勵中小企業給員工加薪，將加薪額度的130％租稅優惠，提高為200％，結果財政部和民進黨立院黨團又不給過。

「不知道蔡政府到底要保留什麼？」賴士葆質疑，修正案只有稅損幾億元，蔡政府說什麼都不給過，而當國民黨團再提出《公司法》第235條之1修正案，要求企業分享獲利，經濟部和民進黨立院黨團又不給過。他質疑，難道是蔡英文總統跟王美花部長唱雙簧嗎？一方面鼓勵企業給員工加薪，當國民黨團提出相關法案保障勞工加薪的時候，蔡英文總統底下這些部會首長還有民進黨立院黨團都反對？即便不敢明目張膽喊反對，也會推拖拉說出一大堆似是而非的理由，就是不給過。

賴士葆痛批，蔡英文曾說「勞工是妳心中最軟的一塊」，還說要鼓勵企業為勞工加薪，當國民黨團提出中性、無爭議為勞工加薪的法案，官員和民進黨立院黨團為何要反對？蔡英文好話說盡，結果官員和民進黨立委壞事做盡，難道這才是蔡政府真正的寫照？

一同出席的台北市議員李彥秀則說，蔡英文剛上任時經常把「我會和勞工朋友站在一起」掛在嘴邊，結果四大重要勞工政見全部跳票，原來勞工是蔡英文總統「心中最好騙的一塊」。勞工站在凱道集會，蔡英文卻把自己關在總統府裡面、耳朵摀起來，假裝聽不到勞工朋友的吶喊。

李彥秀嘆，當蔡政府要大內宣時，就說台灣經濟發展是20年最好的時刻，但要提到為勞工加薪時，卻又說大環境不佳，要勞工們共體時艱，這難道不是把勞工當最「最好騙的一塊」？蔡政府無心、無能、無感，台灣勞工面對現狀，能不憤怒嗎？