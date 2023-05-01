桃園市新屋區新濱1號橋1日通車。(呂筱蟬攝)

桃園市新濱1號橋位在新屋區永安漁港濱海路，不僅是遊客通往綠色隧道遊憩路線，也是當地重要聯外幹道，但橋粱位處海邊主粱混凝土剝落及鋼筋鏽蝕嚴重，新屋區公所執行拆除重建工程，歷經3年多工期在1日完工通車，期盼透過新橋串聯，讓遊客體驗濱海之美外，也讓居民通行更加安全。

新屋區長鄭詩鈿指出，新濱1號橋長度46公尺、寬度8公尺，北與桃園市觀音區相鄰、南與新竹縣新豐鄉相鄰，西面臨海，橋體橫跨三七南圳，是新屋區聯外的重要幹道，因為臨海加上年久失修，梁柱鏽蝕嚴重，經桃園市土木技師公會辦理結構計算恐有坍塌之虞，考量交通安全及通水斷面條件，決定採取無落墩預力梁的設計進行拆除重建。

參加通車剪綵的副市長蘇俊賓說，新濱1號橋從設計到執行，歷時3年10個月終於完工，不僅為新屋打造一條安全的橋，通車也代表市府積極改善新屋當地交通的第一步。他表示，永安漁港周邊至綠色隧道一帶，假日時遊客眾多，市府未來也會與地方持續交流，從硬體工程、管理策略等方面，妥善規畫平、假日或尖峰、離峰時間的設計，努力投入資源，持續一步一步來改善新屋當地交通。

蘇俊賓也說，桃園沿海景點多元，猶如一顆顆珍珠，而珍珠需串聯才能成為美麗的項鍊，桃園市府將努力打通一條條道路解除各個瓶頸段，讓點和點之間能動態連接起來，盼新屋交通越來越順暢，對當地繁榮帶來助益，在地人的通勤也更加分，並讓遊客玩得更愉快。