2023世界客家博覽會將於今年8月11日至10月15日在桃園登場，桃園青年事務局配合活動，將打造「串客派對 Hakka Youth Party」，融合客家文化與青年創意，廣邀不同領域的文創職人及團隊進駐青年局展區，市集攤位招募即日起至6月15日止，歡迎民眾踴躍報名。

「串客派對」市集將招募文創駐村和假日快閃市集攤位，即日起至6月15日開放報名，邀請45歲以下品牌職人或客家青年團隊進駐，其中攤位布置、販售商品或餐點以具有客家特色者優先錄取，市集將透過手作體驗、原創商品販售等方式，讓民眾深入體驗客家生活美學與文化魅力。

「文創駐村市集」共分3梯次，每梯次14攤，招募類別為美學生活、自然綠活、文創工藝、藝術創作與日常良食；「假日快閃市集」則於活動期間的假日與國定假日搭配主題活動辦理，共招募11梯次、每梯次20攤，招募類別為質感收藏、文創手作、人氣手感輕食、永續青農產品與工藝設計。

5月初將增加開放「地方創生特區」團隊招募，共分2梯次，每次15攤，期盼透過展覽讓更多人看見客青魅力，相關招募均採網路報名，報名資料可青年局官網或至「串客派對—後生共下飛」臉書粉絲頁查詢。