況明潔（右）示範八點檔經典橋段，對小煜賞巴掌。（三立提供）

八點檔演員況明潔、林昀希，近日在三立談話節目《辣個女生》探討「甘阿捏？八點檔獨家秘辛」，況明潔、林昀希爆料反差最大的演員是江宏恩，「他通常在劇中都是演很帥的王子，但私底下的他很搞笑，很愛講笑話，彩排時還會一直吃東西、找人聊天」，她更提到江宏恩還會因為台語好，就鬧大家叫大家不要再背劇本，讓她常好氣又好笑。

況明潔說，有次她跟江宏恩有6、7頁戲，甚至還有摔杯子的戲，結果江宏恩還是一邊吃花生、巧克力，一邊跟大家對，還問況明潔要不要吃，「但江宏恩一上戲就完全變了一個人」。林昀希則覺得江宏恩看起來嚴肅，好霸氣有點兇，但他喝點小酒後就變得好可愛，會甜笑撒嬌，是好大的反差萌。

天心覺得八點檔懲罰戲是最讓觀眾興奮的，她更在節目中提議讓小煜跟林昀希偷情，然後被正宮況明潔抓包，體驗巴掌戲，沒想到小煜來不及講完台詞就一直被呼巴掌，打到最後趕緊求饒，況明潔也笑說，這種打戲抓頭髮的話效果特別好。

林昀希笑說，有時拍戲站在旁邊，看到一些荒謬劇情發展就會忍不住笑，有時還會笑到導播警告「不許笑，快拍完」，天心也說自己只要笑穴一點開就完蛋，林昀希也說有時後就會一直掐自己，因為不知道哪一台攝影機會拍到偷笑，天心則說有時恨不得咬舌自盡，因為完全無法控制，最後跟導演求饒說「你罵我吧！」

天心更認為八點檔的演員真是拚演技，臨時拿到劇本就要立刻消化，林昀希就記得剛加入台八演出時，有次演的太激動，台詞也多，因為過度換氣都快往生，小煜也覺得這些演員都很辛苦，一早起床要拍到半夜，林昀希笑說：「感覺就像在少林寺修行！」