消防人員目前仍在救火中。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣消防局1日下午1點多接獲通報，指稱通霄鎮往嶺頂土地公路上，有輛車自撞電線桿，駕駛受困其中，所幸經熱心民眾協助脫困送醫。該輛車事故後起火燃燒，現場濃煙密布，熊熊火勢也將車輛燒成廢鐵，目前消防人員正滅火中。

車輛駕駛年約3、40歲的男子，目前身分待查，今天下午1點多，他不明原因自撞路邊電線桿，並且受困其中，有熱心民眾經過發現，將其拉出報警，隨後沒多久，整輛車也起火自燃，很快地也燒成一團廢鐵，消防人員獲報到場，目前正持續救火中，詳細肇事原因仍待警方釐清。