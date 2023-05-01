小客車自撞電線桿駕駛受困 幾秒之差險與車輛齊燒成火球 14:182023/05/01 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子車輛燒成一團火球。（民眾提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員目前仍在救火中。（民眾提供／李京昇苗栗傳真） 苗栗縣消防局1日下午1點多接獲通報，指稱通霄鎮往嶺頂土地公路上，有輛車自撞電線桿，駕駛受困其中，所幸經熱心民眾協助脫困送醫。該輛車事故後起火燃燒，現場濃煙密布，熊熊火勢也將車輛燒成廢鐵，目前消防人員正滅火中。 車輛駕駛年約3、40歲的男子，目前身分待查，今天下午1點多，他不明原因自撞路邊電線桿，並且受困其中，有熱心民眾經過發現，將其拉出報警，隨後沒多久，整輛車也起火自燃，很快地也燒成一團廢鐵，消防人員獲報到場，目前正持續救火中，詳細肇事原因仍待警方釐清。 #車禍 #苗栗縣 #翻覆 #自撞 #電線杆 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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