今日是五一勞動節，行政院長陳建仁在臉書指出，勞工是台灣社會持續向前邁進的基石，明年政府也會編列1000億投入勞保基金，如果財政有賸餘也可能主動加碼，政府會繼續努力協助勞工朋友穩定就業、提高薪資，也會虛心檢討不足，改進制度強化效能，讓政府成為勞工的靠山，打造堅韌穩定的社會。

陳建仁指出，照顧勞工的退休生活，勞保的穩定，是政府的責任。從2020年開始，中央政府就連續撥補勞保基金4年1470億，明年政府也會編列1000億投入勞保基金，如果財政有賸餘也可能主動加碼，請勞工朋友不要擔心，政府會負起責任。

陳建仁表示，疫情期間，我們總共推動9類27項相關紓困措施，包括勞工紓困貸款、充電再出發訓練計畫、安心就業計畫、安心及時上工計畫、青年尋職津貼等，投入1345億元，協助勞工約619萬餘人次；走過疫情，政府積極主動振興產業，針對勞工就業也推出擴大就業方案，除了推出專案式用人補助外，也透過補助與職務再設計，要協助提高勞工實質所得，並增加就業機會。

陳建仁說明，照顧基層勞工部分，最低基本工資連續7年調漲，從時薪120元到現在176元，調幅約47％。對於剛進入職場的新鮮人，也推動投資青年就業方案，累計協助75萬青年順利就業。也推動地方創生2.0方案，鼓勵年輕朋友返鄉、留鄉，不只活絡在地經濟，也是創造新的工作模式，創新就業讓好的想法可以被實現。

他表示，為強化職業災害勞工醫療及重建協助，討論多年的《勞工職業災害保險及保護法》在2022年5月1日實施，推動完成職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度。針對中高齡就業部分，2020年12月4日《中高齡者及高齡者就業促進法》實施，目前設立11個銀髮人才服務據點。

「勞工是台灣社會持續向前邁進的基石。」他最後指出，政府會繼續努力協助勞工朋友穩定就業、提高薪資，也會虛心檢討不足，改進制度強化效能，讓政府成為勞工的靠山，打造堅韌穩定的社會。