巴拉圭總統大選結果，由友台的執政黨「紅黨」候選人貝尼亞勝出，預計8月正式就職。外交圈傳出參選2024年總統選舉的副總統賴清德將代表蔡英文總統出訪並出席貝尼亞的就職典禮，屆時也將過境美國。總統府表示，截至目前沒有出訪規劃。

巴拉圭將於今年8月舉辦總統就職典禮，外界關注，賴清德是否藉此過境美國訪問？外交圈近日也盛傳，將由賴清德率團出席。

國民黨立委陳以信4月20日質詢時就表示，聽說目前規劃由賴清德前往，順便過境美國，為參選總統大打知名度。當時外交部次長李淳回應，我國確定會前往參加就職典禮，但現在是總統蔡英文或副總統出訪都沒有定案，還在討論中。

國民黨立委溫玉霞預計6月將前往巴拉圭，她今天也呼籲政府務實面對巴拉圭總統大選結果，雖然選舉結果由「紅黨」獲勝，但並不表示巴拉圭與我國外交關係一定不會生變，據當地與政府關係良好的僑胞反應，巴拉圭遲早都會與北京建交，因為巴國需要中國的市場和資金。

她引用媒體數據表示，2005年至2014年間，台灣平均每年對巴拉圭的發展項目投資400萬美元，另援助1480萬美元；但巴拉圭與中共年貿易額逾20億美元，且屬於入超，其間差距超過10倍，任何政府都很難抗拒。即使外交部重申，與大陸建交的南美洲國家並未在建交後從中國市場中獲益，但是這個趨勢從未逆轉，這一點外交部顯然很難自圓其說。

她認為，接下來應該會發生類似宏都拉斯的前例，巴拉圭政府會要求我國提高援助金額，以作為未來互動的基線，「為了8月15日賴副總統能夠順利出訪，外交部不知道又要承諾什麼？」，她希望外交部能務實面對，站在國家利益角度衡量本益比，該援助的就援助，該守住的底線也一定要守住，不要淪為花公帑為執政黨候選人造勢的局面。

對於賴清德傳將出訪巴拉圭，總統府發言人kolas yotaka表示，截至目前沒有出訪規劃。凡總統、副總統若有出訪行程將循往例對外說明。外交部則尚未回應。