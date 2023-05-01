蔡黃汝突破曝曬、髒，勇闖實境節目主持。（蔡黃汝工作室提供）

蔡黃汝自2021年5月主持實境節目《飢餓遊戲》將滿兩周年，她在節目上克服女明星最怕的曝曬、髒與用盡心力闖關的體力耗盡等，再加上節目進行無任何腳本，每面對一個關卡就有未知的恐懼感迎面而來，讓她坦言：「每一次主持，我把整個人跟心都給節目，久而久之，面對任何挑戰，變得可以處之泰然，人變得活潑、有彈性，有節目效果而不會走心。」她也因在節目中零偶包不做作、熱血拚命、敢玩敢瘋的突破表現大受好評，被粉絲封為「台版宋智孝」。

蔡黃汝自認主持《飢餓遊戲》無論心靈或是實質上都收穫非常多，談到對主持群間暖心話，她羞喊：「好像在告白喔！好難啟齒喔！」但不忘感謝三帥孫協志、王仁甫、許孟哲帶領還有同期參與主持的峮峮互相關照下，從每個人身上學到許多，彼此間的情感像是家人與夥伴，她直喊：「我真的是上輩子燒好香遇到這樣團隊，連工作人都會照顧彼此。」因此遊戲中每到互相競爭廝殺環節，就讓她覺得超難受。

蔡黃汝因家庭生長環境是家中老么，再加上出道後，先是歌手後成為演員，一路上被工作團隊保護的好好的，只要求助就會有人相助，主持出外景是演藝生涯一大突破，面對外景的未知恐懼，她將自身老么哲學生存法則運用在節目中，「老么喜歡互助團結，才能與團隊一起達到最佳利益。」她形容現在錄影狀態，「每次都像在過兒童節，我像小孩一樣面對每個遊戲環節，心態純真，因為我知道身旁的每一位工作人員會保護我。」

「過去從來沒參與外景節目，只上《飢餓遊戲》參加過一次宣傳，但也僅參與一個小關卡。」蔡黃汝難忘一次在花蓮錄影，那次錄影，完完全全戰勝了體能，「現在回想起當時發抖的身軀，與挨餓的指數說多高有多高，錄影第二天還不敢一次把水給喝光，甚至一天唯一的便當，我還吃到一粒米都不剩，產生對於食物上的珍惜。」蔡黃汝感謝錄影時身體的付出，與自己堅定的意志與勇敢，戰勝了主持的心理陰暗層面，更能平衡沒腳本的恐懼和害怕感，「現在已能享受這些變動。」