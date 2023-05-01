1名家住新竹縣的8歲李姓男童，在連假期間跟隨阿公到桃園市龍潭區遊玩，祖孫兩人趁著天氣晴朗，騎著單車沿著石門水庫周邊道路觀賞油桐花，未料經過石門山附近的市集攤販大街時，因為假日人車潮較多，祖孫倆因而失散，人生地不熟的男童不知所措的只能站在廟宇前，所幸有遇到暖心的員警協助找尋家人，最後得以和阿公團聚平安返家。

龍潭分局石門派出所警員陳奕學、楊鈞維於30日下午，在龍潭區石門山商圈附近執行假日交通疏導勤務，在廟宇前發現1名男童獨自牽著單車，當巡邏警車經過時男童向警方揮手，員警隨即停車詢問，男童表示因人太多走失，警方為求謹慎先將該男童帶返派出所，並至超商購買零食飲料給予充飢解渴，細心安撫照料及播放電視卡通影片，以紓緩男童緊張的情緒。

警方一方面利用當地廟宇的廣播器於現場附近進行廣播宣傳男童特徵，如有幼童走失家屬請至當地派出所認領，另一方面則依據男童所提供瑣碎之資訊，以警用系統查詢確認身分，順利找到並聯繫到男童家屬。

家屬至派出所時表示，幸好平時有教導孩童如果迷路，記得要找警察，而男童也和家人一起向警方道謝，最後開心返家。