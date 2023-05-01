台灣待用課程協會自2015年起以藝術課程陪伴孩童，誘導潛藏天份，培養未來競爭力，今年適逢8年之際，協會將期間完成2600多堂課程的歷程出版成書《藝術陪伴》，透過文字向民眾分享孩童的無限潛能。（羅亦晽攝）

專門送愛到偏鄉的台灣待用課程協會，自2015年起以藝術課程陪伴孩童，誘導潛藏天份，培養未來競爭力，協會今年趁8歲之際，將期間完成2600多堂課程間的歷程出版成書《藝術陪伴》，並選在花蓮首間與其合作的北濱國小發表，透過文字向民眾分享孩童的無限潛能。

台灣待用課程協會今在北濱國小舉辦新書發表會，邀請課程師資、認養者、陪伴學校及對象等人，共同見證新書《藝術陪伴》，分享陪伴與被陪伴的過程。

台灣待用課程協會共同創辦人陳欣婷坦言，偏鄉與弱勢孩童面對家庭相關問題時，成長歷程可能受到影響，因此待用課程開辦8年來，藉由2612堂課程，以藝術媒材、創作及生命能量支持且深度陪伴孩童們，以啟發其潛藏的天份，踏上療癒自己的創作旅程。

陳欣婷說，《藝術陪伴》是與資深媒體人袁青一同創作，透過他中性的視角，用文字書寫偏鄉部落師長給予待用課程的回饋，能成功出版，真的很感動。

北濱國小是花蓮首間與台灣待用課程協會合作的學校，當時的校長周春玉因緣際會得知待用課程的內容，便與協會聯繫，透過藝術元素讓孩童的生命中充滿美感。

周春玉說，北濱國小屬於花蓮市區邊陲學校，資源較他校少，由於待用課程內容多元，包含戲劇、繪畫等，且孩子透過老師的引導後，相當融入學習，甚至有些孩童更因此找到目標，肯定自己，對偏鄉學童來說十分重要。

花蓮豐濱部落45度角畫家金根鴻，年少時因車禍全身癱瘓，只有脖子與手腕可動，熱愛畫畫的他，在「待用課程協會」老師細心陪伴下，用嘴巴彩繪出屬於自己的一片藍天，不僅舉辦多場畫展並義賣回饋，還當起老師，教導雙手殘障的徒弟，他今天也到現場分享他創作的歷程。

陳欣婷說，「待用課程」概念源自義大利的待用咖啡，待用課程是讓有能力的人購買課程，並將上課的權利留給有需要的偏鄉孩子，目前課程包括舞蹈、繪本、花藝、彩繪、戲劇、舞蹈療育等，花蓮地區的陪伴學校則有花蓮新城禪光育幼院、光華國小、北濱國小、壽豐國小及明里國小。