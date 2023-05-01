國民黨總統參選人擬採徵召，當前以新北市長侯友宜呼聲最高，鴻海創辦人郭台銘也表態爭取納入徵召民調，外界關注郭侯大戰是否造成藍營內部分裂，國民黨立委賴士葆1日表示憂心，尤其現在網路已經出現「非郭不投」或「非侯不投」等語，未來希望能變成「非藍不投」，呼籲黨中央公開透明說明徵召準則，才能服眾。

賴士葆上午在立法院受訪表示，當前最重要的目標就是下架民進黨，要團結一切力量，至於怎麼配怎麼放，「頭要先出來」，這就要看黨中央的智慧，如果真是5月17日徵召，徵召依據就很重要，因為兩人民調看起來勢均力敵，只要提名一個，另個陣營一定會不舒服，必須讓大家心平氣和接受結果。

賴士葆坦言，他最擔心郭侯大戰造成藍營分裂，現在網路上有些群組已經在講「非郭不投」、「非韓不投」或「非侯不投」，這樣就「去了了（完蛋）」希望能變成「非國民黨不投」。 他感嘆，大家心平氣和想想，堅持己見的結果就是民進黨繼續執政、賴清德漁翁得利，但賴清德所謂的「務實的台獨工作者」就是台獨，讓台灣面臨戰爭風險，「大家真的要忍讓一下，只要國民黨中央列出徵召準則，公開透明，大家接受徵召結果。」

但國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，兩人不會擦槍走火，現在初步理解是5月20日左右會提名，到底是17日還是24日的中常會，兩者機會都很大，而黨中央也一直在整合郭台銘，由於雙方共同心願就是下架民進黨，相信整合會相當容易。