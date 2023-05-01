人工智慧AI技術已是未來不可或缺的關鍵技術，更是各國兵家必爭之地，世界經濟論壇（WEF）發布報告指出，全球就業市場將面臨巨大衝擊，多達1400萬個工作可能在未來5年消失，其中數據輸入員及執行秘書恐怕會受到最大的影響。

綜合外媒報導，世界經濟論壇的專家們調查全球超過800間企業後指出，預期2027年全球將因為人工智慧技術創造6900萬個新工作，同時削減8300萬個工作，等同於損失1400萬個工作，約目前全球就業總數的2%左右。

報導提到，接下來企業需要新員工協助使用並管理人工智慧工具，包括資安專家、機器學習專家、數據分析師及科學家的就業率有望成長3成，比起寫電腦程式，未來企業更重視員工使用人工智慧工具的能力。

值得一提的是，即使ChatGPT人工智慧聊天機器人凝聚全球目光，但產業自動化的速度卻比想像中慢，目前約有34%的工作是由機器完成，原先雇主們認為2025年時有47%工作都會被自動化，他們現在預期要等到2027年才會達到42%。

世界經濟論壇是一個以基金會形式成立的非營利組織，由全球前1000名、引領世界經濟潮流的跨國所組成，是中立的經濟智庫，主旨是為全球政府、企業和社會領袖提供對話合作平台，共同推動全球經濟、社會及環境的永續發展。