盧廣仲（左）跟黃宣主演的《他馬克老闆》定檔9月28日上映。（氧氣電影提供）

最新職場魔幻喜劇電影《他馬克老闆》，1日選在五一勞動節正式宣布將在今年中秋連假檔期9月28日上映，並同步釋出2支特別影片，勞動節推出第一話由Yellow黃宣打頭陣，與螞蟻近距離拍攝《黃宣的勞動節惡夢》，畫面相當吸睛，影片從黃宣臉部特寫慢慢拉開，才發現臉上有隻很大的紅螞蟻爬行。

黃宣回想起剛拿到短片腳本，看到這一段快傻眼，其實平常高頭大馬的他很怕小昆蟲，居然還要被放到臉上爬行。當天開拍這一系列宣傳短片前，他特別要求和螞蟻先好好聊聊，培養一下感情，他說：「其實我算蠻怕蟲的，雖然說是螞蟻，但這隻螞蟻真的有夠大隻，他們在我臉上放了一滴糖水，想討好牠好好配合，但牠一直不想過來。」

為了讓螞蟻順利拍攝，黃宣試圖釋放一些善意眼神，沒想到裝熟失敗，「牠可能感受不到，所以跟牠前期溝通上出現了一點問題。」他笑稱螞蟻是「怕生又慢熱型，不過人還算老實」，好在最後還是成功與螞蟻拍了很不錯的鏡頭，螞蟻後來甚至不怕生了，好幾次試圖爬進他的眼睛，讓他苦笑喊螞蟻調皮。

《他馬克老闆》是黃宣大銀幕的處女作，就要演出非人類的角色死神「阿死」，意外切合自己怪怪的性格，被問到希望觀眾怎麼看待這個角色，他無厘頭地回答：「我期待觀眾用一個比較開放且輕鬆的角度看待阿死，雖然阿死時時刻刻都可能出現在我們生命當中，但熱愛生命、追求真理、愛人如己、快樂人生是一件很重要的精神指標，身爲一個死神界的天兵何嘗不是如此？」