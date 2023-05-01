交通部航港局去年5月結合社會團體、航商、海事校院及政府部門，首次合作推出「海員新星培育計畫」，替航商從學校招募海員新星，受到各界好評，今年決定續辦，5月1日至31日接受申請，歡迎有興趣的青年學子報名，加入海上職場生活。

近2年因受疫情影響，全球的經濟及產業面臨嚴峻的挑戰，但台灣的航運業仍交出亮麗成績單，無論在營收及航運市占率上都具有全球的競爭力，同時各大航商因為預期後續貨運需求大，開始建造新船，勢必造成後續船員的需求量增加，對於航運人才的需求將大幅提升。

航港局指出，今年度「海員新星培育計畫」再度攜手長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、光明海運及世邦海運7大航商，提供45個獎助名額，另透過博幼基金會輔導的偏鄉弱勢學生及結合國內各海事校院教學資源，鼓勵有興趣的青年學子們加入計畫，一起成為航海王。

航港局表示，今年「海員新星培育計畫」有3大特點，包括提供就學至就業一條龍輔導、除學雜費與住宿費，加碼生活津貼（每年補助最高可領18萬）、船員培育向下扎根，國中畢業生就讀海事職校。

除此之外，也鼓勵輔導家庭的家長轉換跑道，擔任船員，透過乙級船員訓練班密集訓練合格後，即可上船工作，增加工作機會，改善家庭環境。

今年計畫也新增「教師研習營」及「學生體驗營」，透過身歴其境的登船及模擬機的操作體驗，讓參與學生、家長及老師們能夠更了解船員培訓及海上職場的環境與生活。