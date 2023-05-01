桃警今起執行全國同步「路口不停讓行人」大執法，截至中午已取締92件。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣交通亂象惡名昭彰，不但被美國CNN封為「行人地獄」，連瑞士外交部也點名台灣駕駛「具攻擊性」，桃園市交通警察大隊針對「路口不停讓行人」大執法，今年1至4月取締件數已達2899件，超過去年整年2446件，1日起也配合全國大執法，截至中午已取締92件，呼籲駕駛遵守交通規則。

桃警今起執行全國同步「路口不停讓行人」、「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等4項交通違規大執法，至12時止，路口不停讓行人取締16件，其餘違規76件，合計取締92件交通違規。

交通警察大隊統計，今年1至4月行人死亡交通事故，較去年增加6件6人，其中高齡者占近7成。而今年「路口不停讓行人」執法，單1至4月取締件數已達2899件，是去年同期取締453件的6.4倍，更達到整年取締量能2446件的119％，取締件數超越去年總件數。

另外，「路口不停讓行人」除了警方攔查，也於桃園區「成功三民路口」及「中正復興路口」，採科技執法維護道路交通安全，期望藉強力執法，提升車輛駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念。

警方指出，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，自今年3月31日起提高對於車輛未停讓行人的罰責，罰鍰從原先小型車2000元、大型車2800元，一律提高為3600元；另外若是不禮讓帶導盲犬或手杖的視障用路人，大車罰鍰加重到7200元、小型車罰4800元。

警方籲請各位用路人共同推動「路口慢看停」之「路權」觀念，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，共建立友善之交通環境。