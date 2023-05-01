「鋼鐵媽」分享親身經驗反詐，處境堪憐歹徒騙不下去。（警政署提供）

高雄「鋼鐵媽媽」陳嘉齡獨自帶重度腦麻兒子參加三鐵比賽，母愛堅毅令人感佩。新北市婦幼警察隊獲悉鋼鐵媽也曾接獲詐騙集團電話，故特別邀請她拍攝反詐、識詐宣導影片，希望藉由鋼鐵媽母愛偉大的形象，讓更多人避免遭受詐騙。

鋼鐵媽描述接到詐騙集團電話過程，某日接到電話，對方自稱小比，劈頭就說「媽媽救我！我被抓起來，被人毆打綁架，趕快付贖金！」，她心情複雜地看著躺在椅子裡的小比，回答「不好意思，我兒子是腦性麻痺的小孩，然後他不會走，不會站，也不會吃東西，他現在就在我身邊。」，詐騙集團歹徒聽後，竟也憐憫說「願上帝祝福你，希望你未來的路一切順遂」，隨即掛上電話。

鋼鐵媽說，猜想詐騙集團或許覺得她很可憐，也還好當時小比就在她身旁，不可能被綁架，否則她會相信小比真的被綁架，然後依照電話指示交付贖金，所以她呼籲，如果接到類似的電話，一定要「一聽、二掛、三查證」，撥打165反詐騙專線或110向警察報案。

新北市婦幼警察隊長劉家次提醒，詐騙案件層出不窮，現今社會詐騙手法百百種，全部與大家生活息息相關，人在焦急時更容易受騙上當，因此民眾接獲疑似詐騙訊息時切勿慌張，立即撥打反詐騙165或向相關單位求證，避免蒙受財產損失。