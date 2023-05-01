園區內另一大亮點「成美公堂」，是百年閩客建築，921之後由國內多位巨匠，以八大傳統工法修復，不僅典藏傳統技藝，建築中的各項細節設計，更重現百年常民文化。(本報資料照片)

成美文化園另有松柏軒景觀餐廳，以日本足立美術館為設計靈感，融入當地特色的創意台菜，世外桃源般的用餐環境也讓松柏軒每到假日總是一位難求。(本報資料照片)

5月報稅季開跑，申報期限到月底，財政部中區國稅局員林稽徵所表示，為疏解報稅人潮鼓勵民眾使用手機報稅，只要登入系統就會自動帶出申報資料，而為鼓勵民眾使用手機包稅，只要完成今年報稅者，就能兌換有台版兼六園之稱的成美文化園2人同行1人免費門票優惠券，呼籲民眾多加使用。

財政部中區國稅局員林稽徵所宣布，納稅人只要申報戶籍在員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉及埔鹽鄉等9個鄉鎮市，在今年5月申報期間，使用手機完成111年度綜合所得稅結算申報者，就能獲得成美文化園2人同行1人免費的門票優惠券1張。

員林稽徵所表示，為紓解每年5月報稅現場人潮，並鼓勵民眾以手機報稅，近年特別與成美文化園合作，推出報稅送門票的優惠，以一個申報戶限領一次為限，門票數量有限，送完為止。

員林稽徵所說，今年5月10日前採二維條碼及人工申報向戶籍所在地國稅局完成申報者，如有應退稅額必須等到10月31日才可退稅，不過若是使用手機板報稅系統進行網路申報，就能提早到7月31日拿到退稅款。

員林稽徵所還說，手機報稅無須下載APP就能完成綜合所得稅結算申報，不受時間、地點的限制，輕鬆又快速，呼籲民眾多加使用手機報稅，方便又快速；位於彰化永靖的成美文化園，園區內種植上百棵落羽松，是近年崛起的落羽松秘境之一，擁有「台版兼六園」美譽，吸引海內外遊客、網美打卡朝聖。