在嘉義監獄服刑的男子，被指控趁舍友熟睡時，偷偷拉扯舍友下體10餘秒，導致被害人痛醒，遭質問怒斥時，男子卻只是笑笑，因其他舍友指證歷歷，嘉義地方法院依犯涉乘機猥褻罪，判男子有期徒刑8個月。

判決書指出，男子與被害人去年5月都在嘉義監獄愛舍20房服刑，且就寢位置相鄰，5月23日清晨6點半左右，被害人感覺下體生殖器被人往上拉扯，痛到驚醒時發現被告的手剛要從他身上離開，馬上質問對方「為什麼摸我」，結果被告不講話，有種讓人感到奸笑或傻笑的態度，讓他很不舒服。

另一名舍友證述，他6點半起床看出，有看到被告伸手進入被害人的棉被內，隔著褲子拉扯被害人的生殖器，還稍微有點捏，時間大概10幾秒，當時被害人在睡覺，被告是坐著摸。

被告到庭聲稱是在叫被害人起床，沒有摸對方下體，雖然陳述書有寫不小心碰到被害人下體，卻說是舍友代寫，而舍友是聽他講才知道這件事，法官審理後認為，被害人與舍友證述一致，認定被告為滿足性慾，趁被害人熟睡不知抗拒，伸手捏拉被害人生殖器，屬趁機猥褻行為，審酌被告國中肄業，離婚獨居，曾有竊盜等多項前科，否認犯行，判有期徒刑8個月。

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