美國前白宮國安顧問博騰今天分別拜會總統蔡英文及副總統賴清德。賴清德表示，期盼美國持續支持臺灣，防止中國軍事武力擴張的區域合作、協助臺灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並進一步與美國簽訂雙邊貿易協定（BTA）等經濟與安全合作。

蔡英文今天上午在寓所接見博騰大使時表示，多年來，博騰大使始終堅定地支持臺灣，也致力於深化臺美關係。這次，在全球疫情趨緩之際，博騰特別來訪，以實際行動展現對臺灣的重視。

她提到，近年，國際情勢出現許多變化，我們也面臨威權主義擴張的威脅。臺灣位處在民主防線的最前緣，不僅有決心、有能力保衛家園，更願意和美國及所有理念相近的夥伴深化合作，一起維護臺海的和平穩定，以及民主自由的價值。

蔡英文期盼，臺美在未來除了持續加強軍事及安全方面的交流，也能在經貿合作上有更多的斬獲。她強調，臺灣是維護區域和平穩定、堅守民主價值的良善力量，一定會善盡責任，也會和國際民主盟友，一起為印太地區的繁榮發展，貢獻更多心力。

賴清德則在總統府接見博騰表示，博騰是堅定支持臺灣的好朋友，長期以來致力於增進臺美關係、關注臺海穩定，並推動全球民主團結，進一步建構區域安全體系。特別是在擔任白宮國安顧問期間，充分落實美國對臺灣的安全承諾，不僅售予臺灣軍購，也支持臺灣參與國際組織，對臺灣的國防、外交，以及國際參與幫助很大。

面對中國極權主義的擴張，對臺海及印太地區的威脅日益嚴重。他強調，臺灣在蔡英文總統的領導下，一定會堅定地與民主國家站在一起，共同捍衛區域的和平，並維護臺灣的民主、自由，以及經濟發展。

賴清德提及，包括防止中國軍事武力擴張的區域合作，以及協助臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），或進一步與美國簽訂「雙邊貿易協定」（BTA）等經濟與安全合作，期盼美國持續支持，相信臺灣會更有力量在印太地區扮演關鍵角色，以捍衛區域的和平與穩定。

博騰致詞時表示，此次訪問臺灣，有機會與許多好朋友們見面並交流意見，進一步了解臺灣遇到的挑戰及契機。他期待與副總統針對各項議題交換意見，包含中國未來幾年可能的發展方向；以及如何具體增進臺美的緊密關係，使雙方有更多合作、更多戰略層面的討論。

他指出，美國黨派政治的分野很大，但兩黨都共同意識到中國在經濟、政治和軍事等層面對全球造成的威脅。此外，臺灣在美國的外交機構也相當積極，與美國國會各黨議員關係良好，也提供臺美更與美國國會各黨議員關係良好，也提供臺美更多合作機會的基礎。