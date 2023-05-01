成大醫院遴選院長上月出爐，代理院長李經維擊敗8位參選教授，在成大校長沈孟儒圈選下出線，真除升任院長，1日在成大國際會議廳舉辦布達典禮，適逢勞動節，他以「今起作好勞動服務」表達服務決心。

李經維台大醫學系畢業，擔任成大醫學系外科教授與主治醫師，專長創傷整形外科，從總務室主任、麻醉部主任、外科部主任一路爬升到醫務秘書、副院長，去年中前院長沈孟儒續任受阻後，去年8月1日起正式代理院長一職。

沈孟儒後來升任成功大學校長，這次成大醫院院長遴選，共有9人參選，各候選人3月時公開演講，發表理念。其中不乏院長級人選，包括衛福部台南醫院院長楊延光（前成醫斗六分院院長）、郭綜合醫院院長鄭雅敏等人，都一下子被刷掉，遴選小組最後勾稽李經維與成大醫院心血管科主任趙庭興2人，交由校長沈孟儒圈選。

李經維長期擔任沈孟儒的副手，又同屬外科系，不出意料順利出線，成為成大醫院第9位院長，1日布達典禮，由沈孟儒擔任監交人，副總統賴清德也發賀電。

沈孟儒校長認為李經維領導大學醫院長是重大任務，以「路雖然遙遠，持續走就會到」期待再創另一波成長高峰，

李經維提到過去3年是動蕩與機會並起的時代，戰爭、經濟、疫情、人口結構的劇變和衝擊，醫療機構經營上更面臨重大壓力和挑戰，將加強國際合作，發展特色醫療，強化主題式研究的醫院。

成大醫院每天門診量達4000多人，是嘉南平原上唯一的國立醫學中心，執行急、重、難、罕等醫療服務，是南部龍頭醫院之一，台南市長黃偉哲、台南地院庭長劉秀君與台南市調查處長黃建華1日都到場參加布達，表達對院長就職的重視。