教育部國教署推動「協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫（ELTA）」，招募來台就學的外籍大學生進入國中小擔任英語教學助理，讓學生在真實情境中練習與外籍生英語對話，強化學生英語聽及說的能力。

教育部表示，參與計畫的外籍大學生入校服務前需接受18小時培訓課程，瞭解我國教育制度、文化脈絡與學校現場情形，並提供英語繪本、桌遊等有趣的教學設計，讓學生在輕鬆環境中勇於開口說英文，提高學習動機。

在宜蘭縣力行國小擔任ELTA的台科大外籍生Sinh Thi Thu Nguyen，結合綜合活動課程向孩子介紹越南文化及當地學生日常生活，陪伴該校學生以英語海報方式向越南當地學生介紹宜蘭特色、農曆新年，並編織中國結為禮物，讓回越南過年的ELTA送給當地學生，促使雙邊學生瞭解彼此及越南獨有的「貓」年。

彰化縣育新國小由學校教師設計的主題式課程、會話、繪本閱讀、文化分享等活動，搭配ELTA與孩子雙向互動的口語練習，讓孩子喜歡開口說英語，並期待每周ELTA來訪。該校老師表示，自參與計畫後，學生除課堂學習外，下課時間也主動以簡短英語句子與ELTA交流，這樣的互動學習機會，增加學生使用英語口說的能力，建立自信心。

高雄市鼎金國小運用秘魯、印尼及印度籍的三位ELTA協助辦理校內英語及國際文化課程，熱鬧的校園宛如小型聯合國。ELTA利用數位教材及觸控電視進行有趣的英語遊戲，搭配豐富肢體動作及幽默語言，讓學生不再害怕開口說英語。

高雄市前鎮國小以「水果」為題，由ELTA向學生分享家鄉水果，並與台灣水果比較，更在校內老師協助下，帶學生嚐百果、做水果Pizza及草莓大福，同時結合角色扮演遊戲，讓學生在虛擬餐廳中，運用英語點餐與販賣餐點。英語不再是英語課才出現的語言，而是學生與ELTA溝通的工具。