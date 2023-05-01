紅人二壘手紐曼(左)觸殺運動家跑者路易茲。（美聯社）

MLB taking a Totalitarian state approach to removing criticism of owners is very 'on-brand' of them.



Remember fans: when your owner threatens to take your team away and tears down the roster whilst raising ticket prices, you're supposed to just sit quietly and say thank you ... pic.twitter.com/Qdgy7pfueP — UK Oakland Athletics 🌳🐘⚾️🇬🇧 (@OaklandAUK) April 29, 2023

奧克蘭運動家尋求搬家的手段激怒了球迷，他們去年60勝102敗，本季6勝23負持續扮演各隊的沙包。有些觀眾進場並非為了支持球隊，而是要掛白布條抗議運動家老闆費雪（John Fisher），結果大聯盟官網疑似把影片裡的白布條「消失」，激起更大的爭議，緊急又把白布條的畫面放回去。

球迷在右外野觀眾席懸掛白布條寫著「KAVAL=LIAR」「SELL」「FISHER OUT」，抗議老闆費雪、總裁卡沃（Dave Kaval）是大騙子。從照片中看來，右外野那一區除了抗議的這幾人就沒有別的觀眾了。

運動家菜鳥諾達（Ryan Noda）不知是否成心給老闆難堪，他對紅人系列賽首戰直接一球轟到右外野圍牆，正好掉在抗議布條後面，美媒NBC體育的轉播鏡頭自然都把抗議標語拍進去了。然而在大聯盟官網的全壘打影片，球落在觀眾席的畫面被局部放大，讓下面的抗議布條無法入鏡。

面對外界的質疑，大聯盟發言人告訴美媒《The Athletic》說，他們完全不清楚有這回事，「當我們注意到之後，我們就修正了。」於是現在的影片版本又變回有白布條的，但是先前他們醜陋的小動作已遭到揭發。運動家打算搬遷到拉斯維加斯，也有當地球迷嗆聲說：「我們才不想要這種爛老闆搬過來。」

運動家主場對紅人系列賽，首戰仍有6400人進場，最終戰適逢周日，獲得1.8萬人的高票房。自從2020年疫情之後，運動家的票房連續兩季都是美聯墊底。