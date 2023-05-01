水情險峻，自去年冬季延伸到今年春季；供應台灣降水主要來源之一的梅雨，何時能帶來好消息？最新預報是7日將有第一波梅雨鋒面通過，雖然僅1天，至少揭開序幕。

中央氣象局長鄭明典表示，通常4月底5月初，孟加拉灣的水氣會逐漸增多，這段時間常有氣旋發展，但今年相對濕度低，「進度有點落後」。他今再分享，孟加拉灣的氣旋出現了，預估1至2周後，夏季風將抵達台灣。

鄭明典在臉書PO文指出，昨介紹的孟加拉灣氣旋，今出現在預報圖中，如果看大範圍流線，這個氣旋「有完整的夏季風支持」，氣流從南半球開始，由索馬利亞外海跨越赤道，再沿赤道區到孟加拉灣，這是夏季風的指標現象。

氣候上，孟加拉灣氣旋會往北北西到西北方向移動，登陸後西南季風先往大陸華南地區推進，大約1至2星期後，來自赤道區的夏季風就會跨越中南半島，經南海到台灣。

當暖空氣報到，與尚未完全消退的東北季風交會，冷、暖空氣對峙，產生對流降雨，因兩股勢力僵持不下，時間一長近似滯留，整天雨下個不停，甚至有劇烈天氣機率，這都是梅雨季的特有現象。